Тръмп не вярва на броя на жертвите от COVID-19, съобщаван от Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че действителният брой на смъртните случаи в Китай от коронавирус е "далеч по-висок", дори след като служители съобщиха нов брой – с 50% повече - на загиналите в Ухан, където започна пандемията.

„Китай току-що обяви удвояване на броя на смъртта им от Невидимия враг. Той е много по-висок от този и далеч по-висок от САЩ, дори не е близо!“, написа Тръмп в Туитър.

Изглежда, че Тръмп има предвид съобщението на властите в Ухан, което гласи, че броят на жертвите там е с 50% по-висок от съобщения преди, а не както президентът на САЩ го „удвоява“.

Длъжностните лица в Ухан заявиха, че са добавили 1290 смъртни случая към общия брой в града, откъдето тръгна пандемията COVID-19.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!