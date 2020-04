Вълна от съпричастност към Борис Джонсън от световни лидери и политици

Британският премиер Борис Джонсън е в стабилно състояние и в добро разположение на духа, съобщи говорителят му. Той обаче остава на интензивно лечение в лондонска болница.

След като състоянието му се влоши, снощи около 21 часа българско време Джонсън беше преместен в интензивно отделение, където е подложен на кислородна терапия.

Новината завари британците неподготвени. В седмиците преди да обяви мерките срещу заразата, Борис Джонсън демонстративно се ръкуваше със заразени пациенти в болници и уверяваше, че вирусът не го плаши.

До 27 март, когато самият той съобщи, че е дал положителна проба. С леки симптоми и изолиран на "Даунинг Стрийт" 10, продължи да участва в ежедневните заседания на кабинета.

Всяка вечер британският премиер излизаше пред вратата на резиденцията си, за да аплодира медиците, но в нощта на 5 април беше приет в болница. Министри от кабинета му са категорични, че стриктно е спазвал лекарските предписания по време на карантината си.

Само няколко часа, след като самият той написа в Туитър, че е добре, стана ясно, че е преместен в интензивно отделение.

Спешно възникна въпросът - кой ще управлява?Великобритания обаче, няма вицепремиер - за последно такъв имаше по времето на Дейвид Камерън. Сега, на теория, властта е в ръцете на външния министър Доминик Рааб, който обаче няма реални правомощия.

С характерния си неформален стил, Борис Джонсън винаги е успявал да печели симпатиите дори на тези, които не споделят политическата му визия. Днес от всички страни валяха пожелания за скорошното му оздравяване.

С такова осъмна и паметникът на Уинстън Чърчил - човекът, от когото настоящият премиер винаги е черпил вдъхновение. Обикновени хора и световни лидери изразиха подкрепата си за него в трудния момент.

От заглавните страници на вестниците до британските медици - пожеланията за скорошно оздравяване на Борис Джонсън дойдоха отвсякъде.

Кралица Елизабет Втора изпрати послание на бременната приятелка на Борис Джонсън - Кари Саймъндс и пожела пълно и бързо оздравяване на премиера.

Сред пожелалите скорошно оздравяване са и двамата бивши премиери - Тереза Мей и Дейвид Камерън. Някога Джонсън и Камерън бяха близки приятели, но темата за Брекзит ги превърна в опоненти.

Световни лидери също не останаха безразлични. Сред първите, пожелали бързо оздравяване беше американският президент Доналд Тръмп.

В Туитър реагираха Иванка Тръмп, главният преговарящ на ЕС за Брекзит - Мишел Барние, който също е заразен, както и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Че може да разчита на него, написа в Туитър и българският премиер Борисов.

I wish my friend @BorisJohnson a speedy recovery from #Covid_19. I am sure you will meet this challenge and defeat the virus. You can count on my full support!