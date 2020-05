Войната Туитър-Тръмп не секва: Скриха му туит за сблъсъците в Минесота

Туитър обяви, че е скрил пореден туит на американския президент Доналд Тръмп, този път за безредиците в Минесота, обяснявайки, че "насърчава насилието" и по този начин нарушава правилата на социалната мрежа.

"Туитът е скрит от публичното пространство, но всеки, който иска, може да види какво е написал президентът, защото това е в обществен интерес", завиха от мрежата.

Тръмп туитва за ситуацията в Минеаполис, където три вечери подред има безредици и сблъсъци с полицията заради смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, който загина по време на полицейски арест.

"Тези бандити опетняват паметта на Джордж Флойд и аз няма да допусна това. Разговарях с губернатора Тим Уолц, който каза, че армията ще бъде с него в това. Ще се опитаме да контролираме всички безредици, но когато започнат грабежите, ще започне и стрелбата. Благодаря ви", написа Тръмп.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....