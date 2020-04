Звездите подкрепят медиците от първа линия с “Един Свят: Заедно Вкъщи”

Андреа Бочели, Лейди Гага и Ланг Ланг са на първа линия в музикалната инициатива One World: Together At Home, в подкрепа на медиците, които са на първа линия в битката с коронавируса и фонда за борба с корона вируса към Световната здравна организация.

Специалното ТВ събитие ,“Един Свят: Заедно Вкъщи”, ще бъде излъчено в цял свят в събота, 18 април, както и в дигиталните платформи.

Домакини на двучасовото шоу ще бъдат Джими Фалън, Джими Кимъл и Стивън Колбърт. Ще бъдат представени разтърсващи истории за медици-герои от цял свят. С музикална подкрепа ще се включат Елтън Джон, Били Айлиш, Джон Леджънд, Малума и още звезди на световната сцена.